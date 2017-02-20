شمخاني: لا تغيير يذكر في خطابات المسؤولين الأميركيين القدماء والجدد

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن لا تغيير يذكر في خطابات المسؤولين الأميركيين القدماء والجدد وأن مختلف أطيافهم وشخصياتهم اتخذوا على الدوام نهجا عدوانيا تجاه الدول المستقلة.

وقال شمخاني في تصريح له اليوم: “بطبيعة الحال فإن الاعترافات المبنية على الحقيقة من قبل الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب حول الأوضاع المضطربة لعالم الغرب وأميركا ليست قضية جديدة ولقد شهدنا تبيان ذلك من جانب قادة أميركا فيما سبق أيضا” مضيفا: إن “هذه التصريحات تشير إلى أن محاولات أميركا الرامية لتجميل صورتها المضطربة والمشوهة قد بلغت نهاية المطاف”.

وأشار شمخاني إلى انه من المبكر الحكم بصورة قطعية على أداء الإدارة الأميركية الجديدة إلا أن الوتيرة الراهنة تشير إلى عدم إيجاد تغيير في الأوضاع المضطربة لهذا البلد في المرحلة الجديدة.

وكان رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني على لاريجاني أكد خلال استقباله في طهران أمس رئيس المجلس الشعبي الأعلى في كوريا الديمقراطية تشاو تاى بوك “إن الأميركيين يسعون دائما لممارسة الضغوط على الدول المستقلة ولا يريدون الاستقرار في مختلف المناطق حيث تضررت دول مثل سورية والعراق بسبب التدخلات الأميركية التي أدت إلى تفشي الإرهاب”.