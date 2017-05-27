شمخاني: وجود قوات اميركية على الأراضي السورية هدفه دعم الإرهاب والفوضى

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن وجود قوات أميركية على الأراضي السورية يهدف لدعم الارهاب والفوضى في هذا البلد.

وقال شمخاني في حديث لصحيفة كومرسانت الروسية نشر اليوم.. إن الحكومة السورية وهي الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء الاذن لوجود عسكريين أجانب على أراضيها لا ترغب بوجود القوات الأميركية وترفض ذلك وتعتبره عدوانا على سيادتها.

وعبر شمخاني عن استغرابه بأن تكون الزيارة الخارجية الاولى للرئيس الاميركي دونالد ترامب الى السعودية وهي الدولة التي كانت سببا في أحداث 11 ايلول عام 2000 وإنتاج الارهاب في المنطقة مشيرا إلى أن الاتهامات التي وجهها ترامب لإيران بخصوص الإرهاب لا أساس لها وهي اتهامات مضحكة وغير منطقية لأن الإرهابيين في سورية والعراق هم أدوات لتنفيذ السياسة الأميركية فيما التحالف الوحيد الموجود لمكافحة الإرهاب في المنطقة هو التحالف المتمثل بإيران وسورية وروسيا والعراق.