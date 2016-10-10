شمخاني ولافرينتييف: ضرورة تعزيز التعاون بين سورية وإيران وروسيا

أكد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية الكسندر لافرينتييف ضرورة تعزيز التعاون والعمل المشترك بين كل من سورية وإيران وروسيا من أجل مكافحة الإرهاب وداعميه.

وبحث الجانبان خلال لقائهما في طهران، اليوم الإثنين، المستجدات السياسية والعسكرية المتعلقة بالأزمة في سورية، حيث قدم لافرينتييف عرضا عن انتهاكات أمريكا وحلفائها الغربيين والإقليميين للاتفاق الروسي الأمريكي وخاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وإيصال المساعدات الإنسانية إلى حلب.

وأوضح شمخاني أن الدول الغربية مرتبكة من التعاون بين إيران وروسيا وسورية في مكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكدا أن ازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع ظاهرة الإرهاب باتت معروفة للجميع وأن المسرحيات الإعلامية في هذه القضية لم تعد تنطلي على أحد وأن الرأي العام العالمي بات يدرك هذه الحقائق.

كما بين شمخاني أن استخدام الجماعات الإرهابية كأداة ووسيلة لتحقيق الأهداف السياسية يعتبر أكبر عائق أمام مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن انتهاج هذه السياسة الانتهازية أخل بأمن واستقرار بعض الدول في الغرب كما أنه سيساهم في تنامي ظاهرة الإرها وتشعبها في العالم كله.

وأكد شمخاني ضرورة احترام حقوق الشعب السوري وعدم التعرض لسيادة الأراضي السورية ووحدتها مبينا أن التحدي الأهم هو اجتثاث الإرهاب من جذوره ثم توفير المناخ المناسب من أجل ترك الشعب السوري يقرر مستقبله بنفسه.

وشدد المسؤول الإيراني على ضرورة مواجهة التحركات الواسعة التي تقوم بها بعض الدول من أجل دعم الإرهابيين وإعادة ترتيب صفوفهم تحت مسميات وعناوين جديدة، مؤكدا أن زيادة التعاون بين كل من إيران وروسيا وسورية أمر ضروري وحاجة ماسة.

وأوضح شمخاني أن وجود الإرهابيين في حلب يمثل العائق الرئيسي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي المدينة المحاصرين لافتا إلى أن المقترحات التي قدمت في هذا المجال والمتضمنة إخراج “المسلحين” قوبلت بالرفض من الولايات المتحدة وحلفائها.

واعتبر شمخاني أن الشعارات الأمريكية البراقة في مجال حقوق الإنسان فاقدة لأي قيمة أو اعتبار بل أنها أدت إلى وقوع المدنيين في حلب كرهائن بيد الارهابيين والتكفيريين. من جهته أشار لافرينتييف إلى العلاقات الإستراتيجية بين إيران وروسيا مؤكدا أن هذا التعاون في مجال مكافحة الارهاب سيتسمر وهو شامل واستراتيجي.

وأوضح لافرينتييف أن عجز الولايات المتحدة الأمريكية ونكثها للعهود بشكل متكرر وخاصة في ما يخص فصل من تسميهم “المعارضة المعتدلة” عن إرهابيي “جبهة النصرة” هو العامل الرئيس في فشل اتفاق جنيف.