شمخاني يؤكد مواصلة إيران دعم سورية في مواجهة الإرهاب

اجتمع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي الكساندر لافرنتيف اليوم، وبحثا الأوضاع في سورية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مواجهة الإرهاب والإجراءات الأمريكية العدائية.

وأشار شمخاني خلال لقائه لافرنتيف في طهران إلى أن إيران ستواصل دعم سورية في مواجهة الإرهاب وستتابع بشكل فعال المسارات السياسية من أجل حل الأزمة فيها.

كما نوه شمخاني بالتزام روسيا بالقوانين الدولية واتباعها منطق الحوار والتفاهم لتسوية الأزمات السياسية مبينا ان مستوى التعاون والمواقف المشتركة بين طهران وموسكو يثبت متانة العلاقات بين البلدين.

وندد شمخاني بالإجراءات الأحادية التي تتخذها الولايات المتحدة وفي مقدمتها فرض الحظر على إيران ودول عدة داعيا المجتمع الدولي إلى تنفيذ آليات تمنع واشنطن من استخدام الدولار كسلاح ضد الدول المستقلة وذات السيادة.

من جهته جدد لافرنتيف التأكيد على دعم بلاده للدور الإيراني البناء في حل الأزمة في سورية ووقوفها إلى جانب طهران في مواجهة العقوبات الأمريكية غير القانونية التي دخلت حيز التنفيذ اليوم.