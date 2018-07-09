شهادة تقدير للطفلة مايا خليل

نالت الطفلة السورية مايا رائد خليل(10 سنوات) شهادة تقدير من مهرجان المغرب الدولي الثاني الذي أقيم بعنوان الماء تحت الضغط.. بمشاركة مئات الفنانين العالميين من84 دولة.

وسبق لها أن شاركت في معارض دولية عديدة كأصغر مشاركة ونالت جوائز من لبنان وأذربيجان ورومانيا.

ويشكل خوض غمار هذه المسابقات خطوة هامة في رحلة النضج وتكوين وعي الأطفال عموماً لما يحمل هذا الفن من قيم نبيلة وأهداف سامية، إضافة إلى توسيع مداركهم من خلال الاندماج مع اللون والخطوط البسيطة المحببة أساساً لروح الطفل وعقله.

نهنىء الطفلة مايا وكل أطفال سورية الذي يحملون راية الغد بعزيمة وإرادة.