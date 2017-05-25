شهبا السويداء تخلّد ذكرى شهدائها بزرع أشجار بأسمائهم

نظمت وحدة الشهيد فداء الحج التطبيقية للمناشط الطليعية بالتعاون مع مجلس مدينة شهبا بالسويداء أمس فعالية وطنية تضمنت غرس 46 شجرة صنوبر مع لوحات اسمية لشهداء المدينة.

وجرى خلال الفعالية التي شاركت فيها فعاليات رسمية وأهلية وأسر الشهداء إطلاق تسمية شارع الشهداء على الطريق المقابل لبناء وحدة المناشط بالمدينة مع لوحة اسمية للشارع بطول 175 سم حملت عبارة “ستزهر دماؤكم عزة ووردا”.

وأشار محافظ السويداء عامر إبراهيم العشي إلى أن الفعالية تأتي تكريما لأرواح الشهداء الذين يستحقون كل تقدير فهم كتبوا أسماءهم بدمائهم على جبهة الشمس ولهم تنحني الهامات مؤكدا أهمية متابعة مسيرتهم والسير على خطاهم حتى تحقيق النصر المؤزر.

وقال أمين فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي تكليفا المهندس يحيى الصحناوي في كلمة له سنبقى أوفياء لدماء الشهداء الطاهرة من خلال صمودنا والتصدي لأصحاب الفكر الإرهابي التكفيري والحفاظ على ممتلكات الوطن ومؤسساته، منوها بقيمة الشهادة ومعانيها السامية ودور الشهيد في صنع مجد الوطن وحماية الأرض والعرض.

وبينت مديرة وحدة الشهيد فداء الحج نزيهة دنون خلال الكلمة التي ألقتها أنه لا شيء يمكن أن يرتقي لمستوى وعظمة وعطاء وبذل الشهداء الذين لبوا نداء الوطن وجادوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية فداء لعزته وحماية أرضه وكرامته لتبقى سورية حرة أبية لافتة إلى أنه تم اختيار الشجرة للفعالية لما لها من قيمة وفائدة ورمزية لتخليد الشهداء الذين تجذروا بأرض الوطن.

ولفت رئيس مجلس مدينة شهبا المحامي عماد الطويل إلى أن هذه الفعالية ليست غريبة عن شهبا ذات الإرث الحضاري والثقافي والتاريخي والوطني الهام والتي قدمت العديد من الشهداء في سبيل الدفاع عن عزة الوطن وكرامته وتأكيد التجذر بالأرض والانتماء الوطني.

وقال والد الشهيد فداء حسين الحج في كلمة أسر الشهداء “الشهداء سيبقون أحياء في قلب كل شريف ومخلص للوطن وحريته وقوته وصموده وليس هناك أجمل من الشجرة لتخليد ذكراهم لأنها رمز الحياة والتجدد والبناء”.

وأعرب ذوو الشهداء عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة واختيار الشجرة لتخليد ذكرى أبنائهم وتضحياتهم وخلود أرواحهم الطاهرة.