شهداء وجرحى باستهداف الإرهابيين احياء المزة وعش الورور بدمشق

استشهد 9 مدنيين وأصيب 15 آخرون بجروح نتيجة اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف على حيي عش الورور والمزة 86 في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق “بأن مجموعات مسلحة منتشرة في الغوطة الشرقية اعتدت بعد ظهر اليوم بقذيفتين صاروخيتين على حي المزة 86 السكني ما أسفر عن استشهاد امرأة وإصابة شخصين آخرين.

وبين المصدر أن عدداً من القذائف أطلقتها المجموعات المسلحة على حي عش الورور أدت إلى استشهاد 8 مدنيين بينهم أطفال وإصابة 13 آخرين بجروح بعضهم في حالة حرجة.

ولفت المصدر إلى وقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم نتيجة الاعتداءات بالقذائف على الحيين.

وردا على الاعتداءات أفاد مراسل سانا بأن وحدات من الجيش العربي السوري وجهت ضربات دقيقة على مناطق إطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.