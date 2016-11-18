شهداء وجرحى في اعتداءات الإرهابيين بالـ«القذائف»على أحياء دمشق وحلب

ارتفع عدد ضحايا الاعتداءات الإرهابية بالقذائف على الأحياء السكنية في حلب إلى 3 شهداء بينهم طفلتان و11 مصابا.

وفي وقت سابق أفاد مراسل الوكالة السورية للأنباء “سانا” بسقوط قذيفة صاروخية أطلقها إرهابيون من الأحياء الشرقية لمدينة حلب على حي المحافظة وتسببت باستشهاد طفلتين وإصابة 9 أشخاص بجروح ووقوع أضرار في المنازل .

واستهدف إرهابيو ما يسمى “جيش الإسلام” بالقذائف الصاروخية عددا من الأحياء السكنية في مدينة دمشق ما تسبب باستشهاد امرأة واصابة 3 أشخاص بجروح .

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن مجموعات ارهابية متحصنة في الغوطة الشرقية استهدفت بعدد من القذائف الصاروخية حي الصالحية “ما تسبب باستشهاد امرأة وإصابة 3 أشخاص بجروح” في حين سقطت قذائف أخرى على أحياء المزة وركن الدين ومنطقة المزرعة وألحقت أضرارا مادية بالممتلكات العامة والخاصة”.