شهد برمدا تحتفل بالعرسان وتحضر لأغنية جديدة

خاص – البعث ميديا – سوار ديب

شاركت الفنانة السورية شهد برمدا في العرس الجماعي لأكثر من ألف شاب وشابة من أسر شهداء الجيش العربي السوري وقوى الدفاع الوطني الذي أقامته شركة “سيريتل” ومؤسسة “أمانة الشهداء” في محافظة اللاذقية، فأدت دور البطولة في العرض المسرحي الغنائي الذي حمل عنوان “حكاية نصر” بمشاركة عدد من نجوم الدراما والغناء في سورية ولبنان.

وعبّرت برمدا عن سعادتها بالمشاركة للمرة الأولى في الأعراس الجماعية، مؤكدة أن هذه الاحتفالية بمثابة رسالة لكل العالم بأن الشعب السوري لا يموت، وسورية لا يليق بها إلا الفرح والسلام.

من ناحية ثانية، تحضر برمدا أغنيتها الجديدة باللهجة المحلية الخاصة ببلاد الشام، على أن تطلقها مطلع العام المقبل، علماً أنها أطلقت آخر أغنياتها قبل ثلاثة أشهر بعنوان “أعشقك”.