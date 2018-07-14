شهيدان في القطاع جراء اعتداءات الاحتلال

استشهد طفلان فلسطينيان وأصيب 15 آخرون بينهم طفل وصفت جراحه بالخطيرة جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الكتيبة بمدينة غزة.

ونقلت وكالات أنباء فلسطينية عن مدير الاستقبال والطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة أيمن السحباني قوله: إن “طواقم الهلال الأحمر نقلت 15 إصابة جراء قصف طائرات الاحتلال”.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جديدة على مناطق متفرقة من القطاع خلال اليوم حيث سمع دوي عدة انفجارات غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق أصيب ثلاثة فلسطينيين على الأقل إثر اعتداءات جديدة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة أدت إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمباني.