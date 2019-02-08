شهيدان وعشرات الجرحى في الجمعة 46 من مسيرات العودة

استشهد فلسطينيان وأصيب العشرات اليوم بجروح وحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي بالرصاص وقنابل الغاز على المشاركين في الجمعة السادسة والأربعين من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان /لن نساوم على كسر الحصار/ في قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحى وقنابل الغاز السام نحو المشاركين بمسيرات العودة شرق مدينة غزة وشرق بلدة جباليا شمال القطاع والبريج وسطه وخان يونس جنوبه ما أدى إلى استشهاد الطفل حسن إياد شلبي /14/ عاما إثر إصابته برصاصة في الصدر شرق خان يونس والشاب حمزة محمد اشتيوي /17/ عاما إثر إصابته برصاصة في الرقبة شرق مدينة غزة وإصابة العشرات بجروح وبحالات اختناق.

ووصل عدد الشهداء الذين قضوا جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار الماضي إلى 259 إضافة إلى إصابة أكثر من 25 ألفاً بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.