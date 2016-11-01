شهيدة و30 مصابا بقذائف الإرهاب على أحياء في مدينة دير الزور

استشهدت امرأة وأصيب 30 شخصا جراء اعتداء إرهابيي تنظيم “داعش” بالقذائف على منازل المواطنين في مدينة دير الزور.

وقال مصدر في قيادة شرطة المحافظة: إن “إرهابيي تنظيم “داعش” المتحصنين في عدد من أحياء مدينة دير الزور وريفها استهدفوا ب 40 قذيفة صاروخية وهاون حيي القصور والجورة ما تسبب باستشهاد امرأة وإصابة 30 شخصا بجروح”.

وأشار المصدر إلى “وجود 5 جرحى في حالة حرجة إضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين وسياراتهم وممتلكاتهم”.

وتتعرض الأحياء الآمنة بمدينة دير الزور التي يحاصرها تنظيم “داعش” بشكل متكرر لاعتداءات إرهابية بقذائف الهاون والصاروخية والسيارات المفخخة في محاولة يائسة منه لكسر مواقف أهالي المدينة الداعمين للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب التكفيري.