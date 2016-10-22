شهيدين وامرأة مصابة جراء قذيفة صاروخية أطلقها الإرهابيون على محردة

استشهد شخصان وأصيبت امرأة بجروح جراء استهداف التنظيمات الإرهابية بقذيفة صاروخية مدينة محردة بريف حماة الشمالي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة اليوم أن: «إرهابيين ينتشرون في بلدة اللطامنة أطلقوا صباح اليوم قذيفة صاروخية سقطت على الطريق العام قرب الدوار الغربي في مدينة محردة الواقعة شمال مدينة حماة بنحو 25 كم».

وأشار المصدر إلى أن: «الاعتداء الإرهابي تسبب باستشهاد شخصين وإصابة امرأة بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات».

وتنتشر في اللطامنة وقرى الريف الشمالي من محافظة حماة تنظيمات إرهابية تنضوي تحت زعامة “جيش الفتح” الإرهابي المرتبط بنظامي أردوغان السفاح وآل سعود الوهابي ترتكب جرائم بحق القرى الآمنة في المنطقة.