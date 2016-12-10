شهيدين و15 مصاب في اعتداءات إرهابية بالقذائف على حيي الفرقان وأدونيس بحلب

ارتقى شهيدان جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية المرتبطة بنظامي أردوغان وآل سعود الوهابي بالقذائف على حيي الفرقان وأدونيس بمدينة حلب.

وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب في تصريح أن: «التنظيمات الارهابية استهدفت ب 4 قذائف صاروخية حيي الفرقان وأدونيس السكنيين في مدينة حلب».

وبين المصدر أن: «الاعتداءات الإرهابية تسببت بارتقاء شهيدين أحدهما امرأة وإصابة 15 شخصا بجروح وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة للأهالي».

وارتقى أمس 11 شهيدا وأصيب 128 شخصا بجروح في اعتداءات إرهابية بالقذائف الصاروخية على أحياء الأعظمية والحمدانية وحلب الجديدة وبستان الزهرة وسيف الدولة وحلب القديمة والشعار والجميلية السكنية في مدينة حلب.

وتستهدف فلول التنظيمات الإرهابية المنهزمة أمام تقدم الجيش العربي السوري والقوات الرديفة في الأحياء الشرقية بالقذائف منازل المواطنين في عمل إرهابي هستيري يائس للنيل من عزيمة وإرادة أهالي مدينة حلب الصامدين والداعمين للجيش في حربه ضد الإرهاب التكفيري.