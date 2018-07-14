شهيد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب غزة

استشهد شاب فلسطيني متأثرا باصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة التي جرت على أطراف قطاع غزة أمس.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن الشاب الفلسطيني محمد ناصر شراب البالغ من العمر 18 عاما استشهد صباح اليوم متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها خلال مسيرات العودة وكسر الحصار شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكان طفل فلسطينى استشهد وأصيب 220 فلسطينيا اخرين بالرصاص وبحالات اختناق أمس أثر قمع قوات الاحتلال المشاركين فى فعاليات مسيرات العودة التى ينظمها الفلسطينيون كل جمعة منذ الثلاثين من آذار الماضى على أطراف قطاع غزة.

من جهة ثانية أصيب فلسطيني بجروح فجر اليوم جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال على وسط وشمال قطاع غزة.