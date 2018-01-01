شهيد وأضرار مادية بمحطة محردة لتوليد الكهرباء جراء اعتداءات إرهابية في ريفي دمشق وحماة

استشهد شخص وأصيب 3 آخرون بجروح جراء استهداف المجموعات المسلحة بالقذائف ضاحية حرستا ومدينة جرمانا بريف دمشق في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر بالغوطة الشرقية.

وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق في تصريح لـ سانا أن المجموعات المسلحة أطلقت 15 قذيفة هاون على ضاحية حرستا السكنية تسببت باستشهاد شخص وإصابة 2 آخرين بجروح ووقوع اضرار مادية ببعض منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأطلقت المجموعات المسلحة أمس 36 قذيفة هاون على ضاحية حرستا السكنية ما تسبب بإلحاق أضرار مادية ببعض منازل المواطنين وممتلكاتهم والبنى التحتية.

وأشار المصدر إلى أن المجموعات المسلحة استهدفت بقذيفة هاون حي التربة بمدينة جرمانا ما أسفر عن اصابة امرأة بجروح بينما سقطت قذيفة هاون ثانية لم تنفجر في حي كرم حديد.

وأشار المصدر إلى أن المجموعات المسلحة أطلقت 4 قذائف هاون على محيط ضاحية الإسكان في مخيم الوافدين ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالممتلكات.

إلى ذلك ذكر مراسل سانا أن وحدات من الجيش العربى السورى وردا على الاعتداءات وجهت ضربات مركزة ودقيقة على مناطق إطلاق القذائف فى عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن تدمير عدد من منصات اطلاق القذائف وايقاع خسائر فى صفوف المجموعات المسلحة.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في الـ 22 من تموز الماضي وقفا للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق.