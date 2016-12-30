شهيد ومصابين بقذائف هاون أطلقها إرهابيون على بلدة خبب بريف درعا

ارتقى شهيد وأصيبت امرأة وطفلة عمرها 4 سنوات بجروح جراء اعتداءات بالقذائف نفذتها التنظيمات الارهابية على بلدة خبب بريف درعا الشمالي الشرقي.

وبحسب وكالة “سانا” التي ذكرت أن إرهابيي “داعش” و”النصرة” الذين يتحصنون في بلدتى حوش حماد وجدل استهدفوا بلدة خبب بريف درعا الشمالي الشرقي بعدد من القذائف الصاروخية ما أدى إلى استشهاد شخص واصابة امرأة و طفلة عمرها 4 سنوات بجروح تم نقلهما الى مشفى الصنمين العسكري لتلقى العلاج اللازم اضافة الى وقوع أضرار مادية فى المنازل والممتلكات العامة والخاصة.