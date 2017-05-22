شهيد و13 جريحا باعتداءات إرهابية في دير الزور

استشهد شخص وأصيب 13 آخرون بجروح جراء اعتداء إرهابيي تنظيم “داعش” بالقذائف على حي هرابش عند الأطراف الشرقية لمدينة دير الزور.

مصدر ميداني أفاد بأن إرهابيي “داعش” استهدفوا حي هرابش المحاصر من قبل التنظيم بعدد من قذائف الهاون، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة 13 آخرين بجروح ووقوع اضرار مادية في المنازل والممتلكات.

مدير الصحة في دير الزور الدكتور عبد النجم العبيد صرح أنه وصل إلى النقطة الطبية الوحيدة في الحي 13 جريحا بينهم أطفال ونساء ويتم تقديم العناية الطبية الممكنة لهم.

كما أضاف الدكتور العبيد أنه من المرجح ارتفاع عدد الشهداء لأن معظم الجرحى حالاتهم حرجة.