شهيد و3 مصابين بقذائف الإرهابيين على حيي ميسلون وباب الفرج في مدينة حلب

ارتقى شهيد وأصيب 3 أشخاص بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على أحياء سكنية في مدينة حلب.

وأفاد مراسل سانا نقلا عن مصدر في قيادة شرطة المحافظة أن: «إرهابيين استهدفوا صباح اليوم بعدد من القذائف الصاروخية حيي ميسلون وباب الفرج ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة 3 أشخاص بجروح».

ولفت المصدر إلى وقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وارتقى أمس 6 شهداء بينهم طفلان وامرأة وأصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية المرتبطة بنظامي أردوغان وبني سعود بقذيفة صاروخية على حي الفيض السكني بمدينة حلب.

وتتعرض الأحياء الآمنة في مدينة حلب لاعتداءات متكررة بالقذائف من قبل التنظيمات التكفيرية أبرزها “جبهة النصرة” و “حركة نور الدين الزنكي” التي تصنفها واشنطن على أنها “معارضة معتدلة” وتدفع لمرتزقتها الرواتب وتمدها بالسلاح والذخيرة.