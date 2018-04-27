شهيد 4 مصابين مدنيين نتيجة اعتداء الإرهابيين جنوب دمشق بقذيفة على حي القدم

ارتقى شهيد وأصيب 4 مدنيين بجروح جراء سقوط قذيفة هاون أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة جنوب دمشق على حي القدم.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن قذيفة هاون أطلقها الإرهابيون من جنوب دمشق سقطت على منطقة بيادر نادر في حي القدم ظهر اليوم ما تسبب بارتقاء شهيد وإصابة 4 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية.

وارتقى 5 شهداء الثلاثاء الماضي وأصيب 22 مدنيا بجروح متفاوتة جراء اعتداء الإرهابيين جنوب دمشق بقذيفة على حي نهر عيشة.

وتنتشر في جنوب دمشق تنظيمات إرهابية تستهدف بالقذائف الأحياء السكنية المجاورة ما يتسبب بارتقاء شهداء ووقوع اضرار مادية في منازل المواطنين والبنى التحتية.

وتنفذ وحدات من الجيش العربي السوري منذ نهاية الأسبوع الماضي عملية عسكرية واسعة لاجتثاث التنظيمات الإرهابية من جنوب دمشق كبدت خلالها الإرهابيين خسائر فادحة بالأفراد والعتاد وتمكنت من تحقيق تقدم على مختلف المحاور باتجاه منطقة الحجر الأسود.