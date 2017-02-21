شوارع القاهرة تتزين بصور ميسي «صور وفيديو»

ينتظر المصريون بفارغ الصبر، وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على متن طائرته الخاصة، في زيارة تاريخية إلى مصر، الثلاثاء 21 شباط، من أجل الترويج لحملة السياحة العلاجية.

وتزينت شوارع القاهرة بصور الساحر ليونيل ميسي قبل ساعات من وصوله.

ويزور نجم برشلونة مصر برفقة شقيقيه ماتياس ورودريغو من أجل زيارة الأهرامات والترويج للسياحة العالمية العلاجية من فيروس الالتهاب الكبدي (c) وذلك، وفقاً لما نقلته صحيفة “سبورت” الإسبانية.

وتوجه ميسي فور وصوله مطار القاهرة إلى منطقة الأهرامات، للتجول داخل المنطقة الأثرية برفقة وزير الآثار السابق وعالم الآثار زاهي حواس.