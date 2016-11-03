شويغو: القوات الروسية تقوم بمكافحة الإرهاب في سورية بشكل فعال

أكد وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو أن القوات المسلحة الروسية تقوم بمكافحة الإرهاب في سورية بشكل فعال.

ولفت الوزير الروسي خلال اجتماع مشترك لكوادر وزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية اليوم في مينسك إلى أن “انتشار الإرهابيين في أجزاء من مدينة حلب واعتداءاتهم جعل الوضع أكثر صعوبة فيها” مبينا أنه “تم البدء بعملية إنسانية لمساعدة الأهالي في المدينة حيث يجري بنشاط فعال حل قضايا المساعدات الإنسانية للسكان والحفاظ على أمنهم وإعادة بناء حياتهم”.

وأعلنت هيئة الأركان الروسية في وقت سابق اليوم عن تطبيق تهدئة إنسانية بالتنسيق مع القيادة السورية لتنفيذ تهدئة في حلب بعد غد الجمعة بحيث تبدأ في الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

وأكد شويغو “انضمام أكثر من 900 بلدة وقرية إلى عمليات المصالحة المحلية التي يشرف عليها مركز التنسيق الروسي في حميميم” مشيرا إلى “تحرير أكثر من 12 ألف كيلو متر مربع من الأراضي السورية من سيطرة الإرهابيين نتيجة الإجراءات المشتركة بين القوات الجوية الفضائية الروسية والقوات السورية”.

ولفت شويغو إلى أن “استجابة بيلاروس للدعوة التي وجهتها روسيا إلى مختلف المنظمات الدولية والحلفاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لدعم سورية والبدء بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري هي مثال حي على علاقات التحالف بين موسكو ومينسك”.

وأشار الوزير الروسي إلى المستوى العالي للتعاون بين وزارتي الدفاع في روسيا وبيلاروس ما “يتيح حل المشاكل الراهنة بسرعة وفي الاستجابة في الوقت المناسب للأحداث في المنطقة” موضحا أنه “يجري تنفيذ الخطط العسكرية المشتركة وتحسين الانتشار الاقليمي للقوات والمنظومة الموحدة للدفاع الجوي في البلدين”.

وذكر شويغو أن اجتماع اليوم مكرس لمراجعة أنشطة وزارتي الدفاع في روسيا وبيلاروس خلال العام الماضي ولتحديد المجالات ذات الأولوية في التعاون للعام 2017 والنظر في عدد من جوانب الأمن العسكري للدولة الاتحادية مؤكدا أن المناقشة البناءة لهذه القضايا واتخاذ القرارات اللازمة سوف يعزز القدرات الدفاعية للبلدين وسيسهم في ترسيخ الاستقرار والأمن في المنطقة.