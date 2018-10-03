شويغو: روسيا أكملت تسليم “إس300” إلى سورية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الجانب الروسي أكمل عملية تسليم المنظومات الصاروخية للدفاع الجوي “إس 300″ إلى سورية، وقال المتحدّث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحفيين: إن شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن القومي لبحث الوضع في سورية أنه تمّ استكمال عملية تسليم المنظومات الصاروخية إلى سورية”.

وأشار بيسكوف إلى أن وزير الدفاع أبلغ الحاضرين أيضاً خلال الاجتماع بتسليم منظومات “إس300” وغيرها من المعدات العسكرية المخصصة إلى سورية تنفيذاً لقرار بهذا الشأن اتخذ إثر إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية “ايل20” في سورية في الـ 17 من الشهر الماضي.

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ديميتري نوفيكوف أهمية التعاون السوري الروسي في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها لمواجهة التحديات وخاصة الإرهاب الدولي، وقال في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو: “مرّت ثلاث سنوات على انضمام روسيا إلى جهود محاربة الإرهاب في سورية بطلب رسمي من القيادة في الجمهورية العربية السورية، وأنجزنا سوية الكثير من أجل تحقيق استقرار الوضع ودفع عمليات المصالحات المحلية وتحرير مساحات واسعة من الأراضي التي كانت تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية”.

وأضاف نوفيكوف: “إن التسوية في سورية لها مسارات عدة، منها العسكري والسياسي والاقتصادي، وتمّ إنجاز الكثير من العمل لجهة عودة الحياة إلى طبيعتها على الأرض السورية”، وأكد أن قرار روسيا تسليم الجيش السوري منظومة الدفاع الجوي “إس 300” يأتي بهدف حماية الأجواء السورية من أي تدخل مستقبلاً وحماية العسكريين الروس من أي عدوان لاحق، مشدداً على أن أغلبية الشعب الروسي يؤيد هذا القرار ويدعمه لأنه خطوة مدروسة ومنطقية، وتتماهى كلياً مع مصلحة التسوية في سورية.