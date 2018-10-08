شويغو: علينا تقديم المساعدة لعودة المهجرين السوريين جراء الإرهاب

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ضرورة تقديم المساعدة في عودة المهجرين السوريين جراء الإرهاب إلى بلدهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم .

ونقلت سبوتنيك عن شويغو قوله خلال لقائه رئيس الأركان المشتركة لقوات الدفاع في اليابان كاتسوتوسي كاوانو في موسكو اليوم: أعتقد أنه ستكون لدينا اليوم إمكانية لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بتعاوننا العسكري والآفاق المستقبلية للعمل المشترك بشأن الأمن وهذا بالطبع يتعلق بكل من مكافحة القرصنة وتقديم المساعدة لسورية وكذلك للمساعدة في مسألة عودة المهجرين .

بدوره أكد كاتسوتوسي أن وزارة الدفاع اليابانية تتخذ نهج روسيا نفسه فيما يتعلق بالأزمة في سورية.

من جهة أخرى أكد شويغو أن المناورات العسكرية الروسية بما فيها الشرق 2018 لها طابع دفاعي بحت معرباً عن أسفه لعدم حضور المراقبين اليابانيين المناورات .

وأشار شويغو إلى أن روسيا استجابت لطلب الجانب الياباني ولم تستخدم أراضي جزر الكوريل لإجراء المناورات.