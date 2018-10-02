شويغو لبوتين : “إس-300” باتت بيد الجيش السوري

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا سلمت المنظومات الصاروخية للدفاع الجوي “إس-300” إلى سورية.
وأوضح بيسكوف أن بوتين أجرى اليوم الثلاثاء اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن القومي وبحث معهم الوضع في سورية.
وخلال الاجتماع أبلغ شويغو الحاضرين بتسليم منظومات “اس-300” وغيرها من المعدات العسكرية المخصصة إلى سورية تنفيذا لقرار بهذا الشأن اتخذ إثر تحطم طائرة الاستطلاع الروسية “إيل-20” في سورية يوم 17 أيلول الماضي.
وأضاف “شويغو”: روسيا سلمت سورية 49 وحدة من المعدات العسكرية في إطار تصدير منظومات “اس-300”, مشيراً إلى انه من المقرر الانتهاء من العمل على إنشاء نظام موحد لإدارة منظومة الدفاع الجوي السوري بحلول 20 تشرين الأول.
كما أكد شويغو على بدء تدريب الخبراء السوريين على استخدام أنظمة “إس 300” وأن التدريبات ستنتهي خلال 3 أشهر