شويغو لبوتين : “إس-300” باتت بيد الجيش السوري

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا سلمت المنظومات الصاروخية للدفاع الجوي “إس-300” إلى سورية.

وأوضح بيسكوف أن بوتين أجرى اليوم الثلاثاء اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن القومي وبحث معهم الوضع في سورية.

وخلال الاجتماع أبلغ شويغو الحاضرين بتسليم منظومات “اس-300” وغيرها من المعدات العسكرية المخصصة إلى سورية تنفيذا لقرار بهذا الشأن اتخذ إثر تحطم طائرة الاستطلاع الروسية “إيل-20” في سورية يوم 17 أيلول الماضي.

وأضاف “شويغو”: روسيا سلمت سورية 49 وحدة من المعدات العسكرية في إطار تصدير منظومات “اس-300”, مشيراً إلى انه من المقرر الانتهاء من العمل على إنشاء نظام موحد لإدارة منظومة الدفاع الجوي السوري بحلول 20 تشرين الأول.