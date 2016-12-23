شويغو لبوتين: اقتربنا من التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار كامل في سورية

أكدت وسائل إعلام روسية أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ رئيس الدولة فلاديمير بوتين الجمعة 23 كانون الأول بإنجاز عملية تحرير حلب.

وقال الوزير خلال اللقاء مع بوتين: “لقد اقتربنا من التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار كامل في سورية”. وذكر شويغو أنه تم توفير كل الظروف اللازمة لفرض وقف إطلاق شامل.

ونوه الوزير بأن عملية تحرير حلب جرت على مرحلتين وقال: “جرت العلمية وفقا لتوجيهاتكم وبالتعاون الوثيق مع الزملاء من تركيا وإيران. ولاحقا يجب تنفيذ المرحلة التالية، وبرأيي اقتربنا كثيرا جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق نار شامل في سوريةا”.