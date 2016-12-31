شويغو: لدينا كمبيوتراً خارقاً لم يستخدم إلى الآن حتى نصفها

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا يمتلك كمبيوترا خارقا ذا قدرات هائلة لم يُستخدم إلى الآن حتى نصفها.

وقال شويغو، في فيلم وثائقي بثته قناة “روسيا-24″، مساء الجمعة 30 كانون الأول: “أنه بنية منفتحة، فمن الممكن، اليوم، إدخال مجموعات من البرامج إليه أو حذفها، كما من الممكن زيادة برمجياته وتوسيعها، هناك كثير جدا من الإمكانيات”.

وأضاف وزير الدفاع الروسي: “لديه قدرات هائلة، ولم نستخدم إلى الآن حتى نصف الإمكانات التي يتيحها”.

وتحدث شويغو، أثناء تطرقه إلى فرص الكومبيوتر الخارق، على سبيل المثال، عن قدرته على تحليل الوضع واستخلاص الاستنتاجات، انطلاقا من البيانات حول النزاعات الماضية، مثل عملية الناتو في يوغوسلافيا.

وأوضح الوزير، قائلا: “هذه العملية كانت كبيرة، وتم خلالها حشد قوات الأسطول (الناتو) ونقل الصواريخ، وفي أي أماكن، ولأي مسافات، يقوم الكومبيوتر بتحليل كل هذه المعطيات. وفي حال ورود معلومات من دائرة ما، ستقول الآلة عنها إن الوضع يشبه بنسبة 90 بالمئة ما حصل آنذاك في صربيا، سيكون هذا مؤشرا إلى وجود تهديد لتكرار أحداث صربيا في هذه المنطقة أو تلك، وإلى ضرورة اتخاذ تدابير”.