شويغو يبحث مع حفتر محاربة الإرهاب في منطقة الشرق الاوسط

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر محاربة الارهاب في منطقة الشرق الاوسط.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها وفق ما نقل موقع روسيا اليوم أن”حفتر زار حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنيتسوف وبحث مع شويغوعبر دائرة تلفزيونية مغلقة محاربة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط” مشيرة الى أنه تم تسليم حفتر في ختام الزيارة شحنة من الأدوية الأساسية الضرورية للجيش الليبي والمدنيين.

وكان حفتر اعلن مؤءخرا أن روسيا قادرة على المساهمة في إعادة الإعمار والاستثمار في ليبيا ومنع صدور قرارات تضر بالجيش الليبي من مجلس الأمن.