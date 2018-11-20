شويغو يبحث مع وزير دفاع النظام التركي الوضع في سورية

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع وزير دفاع النظام التركي خلوصي آكار في مدينة سوتشي الروسية اليوم مواصلة العمل المشترك حول المنطقة منزوعة السلاح في محافظة ادلب وتطور الأوضاع في سورية بشكل عام.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء عن شويغو قوله خلال اللقاء:”إن الوضع في سورية يتطلب منا قراراً عاجلاً ومناقشة المسائل الملحة” مضيفا أن “الزخم الذي بلغناه منذ توقيع الوثائق حول إدلب في سوتشي يحتاج إلى دعم كي نتمكن من حل المشكلات المتبقية دون أي تباطؤ”.

وكانت سورية أعربت عن ترحيبها بالاتفاق حول محافظة إدلب الذي أعلن عنه في مدينة سوتشي الروسية في أيلول الماضي مؤكدة أنه كان حصيلة مشاورات مكثفة بينها وبين الاتحاد الروسي وبتنسيق كامل بين البلدين.