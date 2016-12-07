شياومي تنفي دعم هاتف Mi Note 2 بشاشة مسطحة

كشف “تسانج تشى يوان” مدير التسويق بشركة شياومي الصينية المصنعة للهواتف الذكية، عن أن الشركة لا تعتزم إطلاق نسخ ذات شاشة مسطحة من هاتف Xiaomi Mi Note 2.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندي، فقد كانت شركة شياومي قد كشفت مؤخرا عن شحنة هواتفها Mi Note 2 والتي توفر شاشة منحنية الجانبين OLED، بالإضافة إلى العديد من المواصفات المميزة التي يمتلكها الهاتف بما في ذلك معالج Snapdragon 821 ورامات 6 جيجا بايت، وذاكرة داخلية 128 جيجا بايت وكاميرا خلفية بدقة 22 ميجا بيكسل.

وجاء هذا التصريح الرسمي من الشركة بعد إثارة العديد من الشائعات حول عزم الشركة إطلاق بديل للهاتف بشاشة مسطحة من الهاتف الذكي، وبسعر منخفض خاصة بعد ظهور صورة مزعومة لهاتف Mi Note 2 مسطحة على موقع TENAA، الخاص بتنظيم الاتصالات في الصين، وكان من المفترض أن يظهر نفس المواصفات بالضبط كما في نموذج الشاشة المنحنية، مع شاشة مسطحة وسعر منخفض.