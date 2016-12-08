شياويان: الحل النهائي والسليم للأزمة يتم عبر الحوار السياسي

أكد السفير شيه شياو يان المبعوث الصيني الخاص الى سورية أنه لا يمكن إيجاد حل نهائي وسليم للأزمة في سورية إلا عبر الحل السياسي والتوصل إلى حلول تراعي مصالح الجميع داعيا الى محاربة الارهاب أينما وجد بيد من حديد.

وقال المبعوث الصيني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في فندق الفورسيزنز بدمشق إن الجانب الصيني يدعو إلى دفع الحل السياسي عبر أربعة مسارات بالتوازي وهي محاربة الإرهاب ووقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية والعملية السياسية مؤكداً أن هذا الموقف لاقى دعماً وتقديراً من جميع الأطراف السورية والدولية.

وأشار المبعوث الصيني إلى أن الصين من أوائل الدول التي طرحت أفكارا حول الحل السياسي في سورية وقال إن بكين تدعو دائماً إلى حلول تراعي الاطراف كافة وقابلة للتنفيذ عبر عملية سياسية يقودها الشعب السوري وعلى اساس يحفظ سيادة واستقلال سورية ووحدة أراضيها.

واعتبر المبعوث الصيني أن الازمة في سورية حالياً تحظى بالاهتمام الاكبر على الساحة الدولية والإعلامية مبيناً أنه عندما تقوم وسائل الاعلام بنقل حقيقة ما يجري في سورية إلى الخارج يعرف الجميع ضرورة خلق الظروف المواتية لدفع الحل السياسي للازمة وتخفيف معاناة الشعب السوري.

وقال إن تصاعد الاحداث الاخيرة في سورية دعا المجتمع الدولي والأطراف المختلفة إلى بذل المزيد من الجهود التي واجهتها بعض العقبات وتشابك القضايا الأربع المتمثلة بوقف اطلاق النار ومحاربة الإرهاب والمباحثات السياسية والوضع الإنساني مؤكدا أن الالتزام بالحل السياسي هو مصلحة مشتركة لجميع الأطراف والمخرج الواقعي الوحيد.

وذكر المبعوث الصيني الخاص الى سورية أن الهدف من زيارته إلى سورية للمرة الثانية هو الاستماع إلى وجهات النظر والأفكار من الجميع حول تطورات الوضع في سورية وكيفية دفع الحل السياسي ولا سيما خلال هذه الفترة معربا عن ثقته بالوصول إلى حل ملائم للأزمة في حال تحلت جميع الأطراف في المنطقة والمجتمع الدولي بضبط النفس واستمرت ببذل الجهود الدؤوبة لإنجاح العملية السياسية ومبديا استعداد الجانب الصيني للعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين أكد السفير شياو يان ان بلاده تدعو دائما المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود في محاربة الإرهاب وتوحيد القوى للقضاء عليه لأن الإرهاب عدو مشترك وآفة تضر بالمجتمع الدولي لذلك يجب محاربته بيد من حديد أينما وجد.

ولفت المبعوث الصيني إلى أن الصين تعارض اعتماد معايير مزدوجة أو متعددة بشأن محاربة الإرهاب ويجب ضرب كل التنظيمات الإرهابية بشكل صارم ولا سيما المدرجة في القائمة السوداء لدى الأمم المتحدة.

وحول مدى ثقة الصين بتصريحات ونية الولايات المتحدة في ظل ادارة دونالد ترامب حول دعم العملية السياسية ومحاربة الإرهاب أعرب المبعوث الصيني الخاص عن أمله بأن تكون تصريحات دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بداية جديدة للتعاون ضد الإرهاب وإيجاد حل نهائي للأزمة في سورية.

وأضاف إذا أوفى ترامب بوعوده أثناء الانتخابات الرئاسية الامريكية بشكل جاد وعمل على محاربة الإرهاب أعتقد ان ذلك سيعتبر خبرا سارا بالنسبة للحملة الدولية والإقليمية والسورية ضد الإرهاب بشرط اعتماد معيار واحد مقبول لدى المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب.

وأشار المبعوث الصيني إلى أن الصين خلال السنوات الأخيرة توسعت استثماراتها في العالم حيث طرح الجانب الصيني مبادرة الحزام والتعاون في مجال الطاقة مع سورية ودول الشرق الاوسط المطلة على هذا الحزام.