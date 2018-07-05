شيتينين: روسيا تؤكد رفضها لأي خيار عسكري يستهدف فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم رفض موسكو القطعي لأي عمل عسكري قد يستهدف فنزويلا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مدير دائرة أميركا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين قوله تعليقا على تقارير إعلامية أشارت إلى أن ترامب بحث العام الماضي مع مساعديه احتمال “غزو فنزويل” .. “لاحظنا من المعلومات التي وردتنا أن من بين الخيارات المختلفة في إطار السياسة الأميركية تجاه فنزويلا هو خيار التدخل العسكري وبرأينا فإن هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق”.

وأضاف شيتينين: “قبل كل شيء نحن نعارض هذا الخيار ونعارض كذلك سياسة العقوبات والقيود المفروضة على هذه الدولة ذات السيادة”.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دعا أمس جيش بلاده إلى البقاء على أهبة الاستعداد بسبب التهديدات الأميركية بالعدوان على فنزويلا وقال خلال مراسم عسكرية: “لا يمكنكم التخفيف من درجة تأهبكم ولو لثانية لأننا سندافع عن أعظم حق لبلدنا فى تاريخه إلا وهو العيش بسلام”.

وكانت شبكة “سي ان ان” الإخبارية نقلت عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية قوله: إن ترامب طرح فكرة غزو فنزويلا في آب الماضي خلال اجتماع تناول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على هذا البلد إلا أن مستشاري ترامب وقادة أميركا اللاتينية رفضوا ذلك.