شيناليا من حمص: الإعلام المضلل لم يوصل الصورة الحقيقية

أكد رئيس الوفد البرلماني البرازيلي ارليندو شيناليا عضو مجلس النواب البرازيلي رئيس برلمان دول الميركوسور أن الإعلام المضلل حرف الحقائق ولم يوصل الصورة الحقيقية لما يجري في سورية.

وقال شيناليا خلال زيارته إلى كنيستي أم الزنار والأربعين في مدينة حمص واطلاعه على واقع الأسواق في المدينة القديمة:”أنه سيقدم ورقة خاصة في مجلس البرلمان البرازيلي يشرح فيها حقيقة ما جرى في سورية وما شاهده من بدء إعادة الاعمار وحالة التعافي التي تشهدها.

ودعا شيناليا إلى رؤية سورية عن قرب ونقل الحقائق التي لمسها وشاهدها الوفد وقال:”أن الاعلام المضلل حرف الحقائق ولم يوصل الصورة الحقيقية لما يجري على أرض الواقع في سورية”.

محافظ حمص طلال البرازي أوضح خلال لقائه الوفد أن تحرير محافظة حمص من الإرهاب سار بمسارين عسكري وعبر المصالحات الوطنية لمن رغب بتسوية أوضاعه لافتاً إلى عودة عدد كبير من المهجرين إلى أحيائهم ومنازلهم بعد دحر الإرهاب منها

وأشار البرازي إلى احتضان جامعة البعث لطلاب من جميع أنحاء سورية وقال:”في عام 2013 كان عدد طلاب الجامعة بحدود 15 ألف طالب أما اليوم فيزيد عددهم على 120 ألف طالب وطالبة”.