شي شياو يان: يجب محاربة الإرهاب دون تمييز وأينما وجد

أعلن المبعوث الصيني الخاص إلى سورية “شي شياو يان” أن بلاده ستوسع مشاركتها في الجهود السياسية من أجل وقف الأعمال القتالية في سورية وقال.. إن “الصين يمكن أن تكون لاعبا مهما وموثوقا في المحادثات متعددة الأطراف” بهذا الخصوص.

ووفقالـ”اسوشييتد برس” التي نقلت عن “شياو يان” قوله في تصريح صحفي اليوم.. “أكدت الصين مرارا أنه لا يمكن التوصل إلى أي حل للأزمة في سورية إلا عبر التسوية السياسية.. وأن الوسائل العسكرية لن تؤدي إلى أي مكان” داعيا كلا من روسيا والولايات المتحدة إلى بذل الجهود من أجل استئناف المحادثات للتوصل إلى وقف للأعمال القتالية.

وأكد المبعوث الصيني.. أنه “يجب علينا محاربة الإرهاب دون تمييز وأينما وجد ولا سيما تلك التنظيمات الإرهابية المدرجة على لوائح الإرهاب للأمم المتحدة بما فيها تنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة وحركة تركستان الشرقية”.

وكانت الصين أعلنت في 29 من آذار الماضي تعيين السفير “شي شياو يان” مبعوثا خاصا لها إلى سورية بهدف الإسهام في تعزيز الحوار السوري السوري لحل الأزمة وزيادة التعاون والتواصل بين الأطراف المعنية بشكل أكثر فاعلية.