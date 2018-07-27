شي شياو: يجب مواصلة الجهود للقضاء على“داعش والنصرة” في سورية

وصف المبعوث الصيني الخاص إلى سورية شي شياو يان المحادثات التي أجراها صباح أمس مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ونائبه الدكتور فيصل المقداد بأنها “جيدة جدا” وتضمنت تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع التي تتغير بسرعة في سورية.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في فندق شيراتون دمشق بعد ظهر أمس: “توصلنا إلى توافق كبير حول القضايا المطروحة”.

وجدد شياو يان التأكيد على التزام بلاده الدائم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية وأن الشعب السوري هو وحده من يحق له مناقشة وتقرير شؤونه ومسار العملية السياسية في بلده ولا يحق لأي قوى خارجية أن تتدخل أو تفرض مشروعها على هذا الشعب .

وأشار شياو يان إلى أن بلاده تدعو دائما إلى احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها وترفض أي محاولة لتقسيمها وتتمسك بجهود حل الأزمة فيها سياسيا.

وأعرب المبعوث الصيني عن رفض بلاده الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة من قبل بعض الدول ومنها الخطوات الأمريكية ضد سورية لتحقيق أهداف سياسية معتبرا أن هذه الاجراءات “لن تؤدي إلا إلى المزيد من التوتر ولن تسهم في إيجاد حل للمشاكل”.

وعبر شياو يان عن أمله بتحقيق تقدم في العملية السياسية وعودة اللاجئين إلى بلادهم داعيا المجتمع الدولي الى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب السوري وهذا ما تلتزم به الصين وتقوم به.

وحذر شياو يان من أن الإرهاب عدو للبشرية جمعاء ويجب توحيد الجهود لمكافحته داعيا الى مواصلة الجهود حتى القضاء على كل العناصر الإرهابية في سورية والمنطقة.

ولفت شياو يان إلى أن التنظيمات الإرهابية التي تقاتل الدولة السورية مدرجة تحت قائمة الارهاب الدولي مثل تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” وغيرهما ولا بد من بذل جهود قصوى للقضاء على هذه التنظيمات أينما كانت.

وأشار المبعوث الصيني إلى اهتمام بلاده بمرحلة إعادة الإعمار في سورية وأنها تشجع الشركات الصينية على المشاركة فيها.

وفي رده على أسئلة الصحفيين أكد المبعوث الصيني أن على كل الأطراف الدولية بذل الجهود للتخفيف من آثار الأزمة في سورية وصولا إلى حلها نهائيا معربا عن أمله بعودة اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم بأسرع وقت ممكن ومبديا استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة ممكنة بهذا الشأن.