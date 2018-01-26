صاروخي زلزال يضربان تجمعات العدوان السعودي في جيزان

استهدف الجيش اليمني بصاروخي “زلزال” تجمعات لجيش النظام السعودي ومرتزقته في جيزان.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة سبأ اليمنية أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخ “زلزال2” على تجمعات لجيش النظام السعودي غرب موقع المعزاب العسكري وصاروخ “زلزال1” على تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة خلف موقع كرس جوبح مشيرا إلى أنهما خلفا خسائر في صفوف العدو وعتاده العسكري.

واستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في عدد من المواقع في جيزان ونجران وعسير فيما تم قنص ثلاثة جنود سعوديين في قرية قوى وموقعي الشبكة والدخان بجيزان.