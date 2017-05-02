صاروخ ماديرا يقص شريط أهداف المربع الذهبي للتشامبيونز ليغ ويسحق اتلتيكو

افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لريال مدريد في لقاء الديربي االمدريدي ضد ضيفه أتلتيكو، ضمن الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم “التشامبيونز ليغ”.

وقص كريستيانو رونالدو شريط أهداف المربع الذهبي للتشامبيونز ليغ، مبكرا، في الدقيقة العاشرة من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة رأسية رائعة، بعد تمريرة من الجهة اليمنى. ووقع الدون رونالدو “صاروخ ماديرا”، الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، على هدفه الأول بعد المئة في البطولة.

وسدد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، كرة مقصية رائعة، عند الدقيقة 29، اعتلت العارضة بقليل.

“التورنادو” رونالدو يضرب للمرة الثانية، ويحرز الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه، في الدقيقة 73، بتسديدة قوية من على خط منطقة الجزاء.

من جديد، يسطع النجم الملكي رونالدو “صاروخ ماديرا”، ويهز شباك السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو، في الدقيقة 85، ليوقع على الثلاثية “هاتريك”، وهي الثانية له على التوالي في النسحة الحالية لدوري الأبطال، إذ أحرز ثلاثية في شباك الألماني العملاق مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ، في المباراة الإياب بينهما، على ملعب “سانتياغو برنابيو” أيضا.

وأصبح ريال مدريد قاب قوسين أو أدى من بلوغ النهائي بعد هذا الفوز العريض (3-0)، ويتجدد اللقاء بين الفريقين في مباراة الإياب الأسبوع المقبل، على ملعب “فيسنتي كالديرون”، معقل الأتليتي، وسيلعب المنتصر في الديربي المدريدي، مع الفائز من المواجهة الثانية في الدور نصف النهائي، بين يوفنتوس الإيطالي وموناكو الفرنسي.