صالحي: تمديد الحظر على إيران انتهاك سافر للاتفاق النووي

ندد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي أكبر صالحي بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تمديد الحظر المفروض على إيران مؤكدا أنه يمثل انتهاكا سافرا للاتفاق النووي الايراني.

وقال صالحي في تصريح له اليوم “أعددنا خطوات للرد لكننا لن نعلن عنها الآن” مضيفا أن “الجمهورية الاسلامية الايرانية لا ترى ضرورة للكشف عن ردودها غير انها اعدت الخطط اللازمة أي اننا على جاهزية جيدة لابداء الرد”.

يذكر أنه رغم التزام طهران ببنود الاتفاق النووي الذي وقعته مع مجموعة دول “خمسة زائد واحد” في تموز من العام الماضى وفى خطوة تحريضية جديدة وافق مجلس الشيوخ الامريكى أمس على تمديد الحظر المفروض على ايران لعشر سنوات بينما كان مجلس النواب الأمريكي وافق على المشروع بالاجماع تقريبا فى تشرين الثانى الماضي.