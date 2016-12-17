صالحي: كل أحد يفسر الاتفاق النووي كما يريد ويقول أنه لم ينتهكه

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحي أن بإمكان إيران العودة إلى نشاطات نووية إذا اقتضت الضرورة بشكل يفاجئ الأطراف الأخرى.

وأوضح صالحي في حوار مع التلفزيون الإيراني أن تجربة الاتفاق النووي علمت إيران الكثير من القضايا والأمور وقال: «في حال قمنا بمفاوضات جديدة فستكون مفاوضات الاتفاق النووي عبرة وتجربة لنا للعمل بدقة كافية، حيث أننا نرى اليوم أن كل أحد يفسر بنود الاتفاق النووي حسب ما

يريد ويقول أنه لم ينتهك الاتفاق النووي».

وحول حقيقة إبلاغ إيران المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن الوكالة تعمل بازدواجية بين صالحي أن: «طهران لا تجامل في بيان مواقفها في المحافل الدولية وهي تشاهد أن الدول الكبرى في العالم تترك تأثيرها على عمل الوكالة الدولية للطاقة لاسيما في موضوع الاتفاق النووي».

وكان مجلس الشورى الإيراني طالب في بيان في الرابع من الشهر الجاري الحكومة الإيرانية بالرد المناسب واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة تجاه قيام الكونغرس الأمريكي بتمديد قانون العقوبات على طهران عشر سنوات بما يتعارض مع بنود الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة خمسة

زائد واحد.