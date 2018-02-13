صباغ بحث والسفير اللبناني تطوير العلاقات زخيا: تفعيل الاتفاقيات الـ 85 الموقّعة بين سورية ولبنان

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ خلال لقائه السفير اللبناني بدمشق سعد زخيا أهمية تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين ولا سيما البرلمانية منها لما فيه المصلحة العليا للشعبين الشقيقين.

وأشار صباغ إلى عمق ومتانة العلاقات والروابط المشتركة التي تجمع البلدين ووقوفهما معاً بقوة في مواجهة العدو المشترك، مبيناً أن سورية كانت على الدوام الحضن الدافئ لكل الأشقاء العرب.

بدوره أكد السفير اللبناني أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والبالغة 85 اتفاقاً بجميع المجالات والقطاعات، معتبراً أن قوة لبنان من قوة سورية ولا سيما أن العلاقات الثنائية تقوم على أسس متينة عبر تاريخ طويل.

وفيما يخص المهجرين السوريين في لبنان رفض السفير اللبناني ما يشاع حول استخدام موضوع المهجرين كـ “ورقة سياسية”، وقال: “هناك نشاط مريب لبعض المنظمات الدولية بشأنهم”، مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه المهجرين في توثيق وتسجيل واقعات الولادات لديهم حيث وصل عددها إلى 80 ألفاً لم تستطع الحكومة اللبنانية تسجيلها.

حضر اللقاء أمينا سر مجلس الشعب رامي صالح وخالد العبود ورئيس جمعية الأخوة السورية اللبنانية في المجلس سامر الدبس وعدد من أعضاء المجلس.