صباغ: سورية تعيش الفصل الأخير من الحرب الإرهابية عليها

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أن سورية تعيش حاليا الفصل الأخير من الحرب الإرهابية الكونية التي تشن ضدها منذ نحو ثماني سنوات.

ولفت صباغ خلال لقائه مساء اليوم الوفود المشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس السلم العالمي إلى أن بوادر الانتصار أضحت جلية ولم يعد أحد يجرؤ على الحديث عن إسقاط الدولة السورية أو تقسيمها موضحا أن المتامرين على سورية باتوا مجبرين اليوم على الاعتراف بالمبادئ التي ضحى السوريون من أجلها متمثلة بوحدة وسيادة سورية أرضا وشعبا.

وثمن رئيس مجلس الشعب الاجتماع التضامني مع سورية مؤكدا أنه يحمل مضامين مهمة وأساسية في هذه المرحلة بالذات.

من جانبها أعربت رئيسة مجلس السلم العالمي ماريا دو سوكورو غوميز كويلهو عن سعادتها لوجودها في سورية مشيرة إلى أن الوفود المشاركة في اجتماعات مجلس السلم العالمي جاءت للتعبير عن تضامنها مع سورية شعبا وجيشا وقيادة في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها.

بدوره أكد رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي اياكوفوس توفاري أن سورية تمكنت من تجاوز مرحلة صعبة من الأزمة حيث بات السوريون يتجهون اليوم نحو إعادة الإعمار مبينا أن الحزب يواصل دعمه وتضامنه مع سورية وتوجيه الدعوات لكل الشعوب عبر المحافل الدولية لمساندة الشعب السوري.

وفي كلماتهم عبر عدد من رؤساء الوفود المشاركة عن رفضهم وإدانتهم للتدخلات الإمبريالية في الشؤون الداخلية السورية مؤكدين أن سورية تمكنت من الصمود في وجه الإمبريالية والصهيونية وهي على مشارف تحقيق النصر النهائي ضد الإرهاب وداعميه.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشعب وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية رئيس مكتب العلاقات الخارجية الدكتور أرشيد صياصنة.