صباغ للوفد الروسي: الشعب السوري يقدر مواقف روسيا الداعمة لسيادة سورية

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ خلال لقائه وفدا من اعضاء فريق العمل المشترك بين الديانات لدى مجلس التعاون مع المنظمات الدينية التابع للرئاسة الروسية وعلى رأسه أمين العلاقات بين المسيحيين فى قسم العلاقات الكنسية الخارجية فى بطريركية موسكو وسائر روسيا ستيفان ايغومنوف ومفتى موسكو البير كرغانوف أهمية تبادل الزيارات بين أبناء الشعبين الصديقين اللذين يخوضان معركة مشتركة ضد الارهاب.

وأشار صباغ إلى حالة التآخي والمحبة التي يعيشها الشعب السوري والتي تشكل مصدر غنى له معربا عن تقدير الشعب السوري لمواقف روسيا الاتحادية المشرفة الداعمة لسيادة سورية وقرارها المستقل.

ولفت صباغ إلى أهمية تطوير العلاقات التاريخية بين سورية وروسيا الاتحادية التي تعمدت بامتزاج دماء الشهداء من البلدين على الأراضي السورية في مواجهة الإرهاب مؤكدا أن سورية وروسيا الاتحادية شريكتان في تحقيق الانتصارات على الإرهاب وستكونان شريكتين في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب في سورية لما فيه خير ومصلحة الشعبين.

وجدد رئيس مجلس الشعب التأكيد على أن الأولوية في سورية تتمثل بالقضاء على الإرهاب وتطهير جميع المناطق من رجس الإرهابيين وتعزيز المصالحات المحلية وعودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم والسير في عملية اعادة الاعمار.

بدورهم عبر أعضاء الوفد عن أملهم بعودة الأمن والاستقرار إلى سورية كما كان سابقا مؤكدين أن الشعب السوري الذي صمد ومر بأصعب الظروف سيعيد بناء سورية ومشيرين إلى أهمية الحوار بين السوريين أنفسهم لتجاوز هذه الازمة.

حضر اللقاء أعضاء مكتب مجلس الشعب وعدد من أعضاء المجلس.