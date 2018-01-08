صباغ من الحسكة: علينا الاهتمام بقضايا المواطنين وتلبية حاجاتهم

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ ضرورة الاهتمام بقضايا المواطنين في الحسكة والوقوف إلى جانبهم وتحقيق مطالبهم وإنجاز معاملاتهم بأقصى سرعة ممكنة والتواصل الدائم معهم لمعرفة حاجاتهم والعمل على تلبيتها وفق ما هو ممكن ومتاح.

وأشار صباغ خلال لقائه اليوم أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس محافظة الحسكة ورؤساء الأقسام والعاملين في أمانة سر المحافظة إلى الحياة الآمنة التي تعيشها المحافظة وتوافر جميع المواد في الأسواق.

من جهته اعتبر محافظ الحسكة جايز الحمود الموسى أن وجود رئيس مجلس الشعب في محافظة الحسكة فرصة لعرض ما تحتاجه المحافظة من دعم, وتأمين الخدمات الضرورية في المجالات الصحية والزراعية والواقع الخدمي بشكل عام.

وتركزت مطالب الحضور على ضرورة التعويض عن الأضرار التي تعرضت لها السيارات من جراء العمليات الإرهابية وتسوية أوضاع العاملين المعينين بموجب عقود موسمية وعقود مؤقتة وتحويلها إما لعقود سنوية أو تثبيتهم والمطالبة بإحداث جامعة في الحسكة إسوة بباقي المحافظات الأخرى.