صحة حلب تقيم دورة طبية حول الإصابات الكيمياوية

افتتحت أمس في حلب فعاليات دورة تدبير الإصابات الكيمياوية بهدف تدريب وتأهيل الكوادر الصحية، وذلك في إطار التعاون بين منظمة الصحة العالمية ومديرية صحة حلب.

وبين مدير صحة حلب الدكتور محمد حزوري أن المديرية مستمرة بتدريب وتأهيل الكوادر الصحية رغم الظروف التي فرضتها الأزمة، حيث تأتي ضرورة هذه الدورة النوعية التي تقام لأول مرة في هذا المجال، لكون حلب تعرضت سابقاً خلال سنوات الأزمة لهجومين كيميائيين من قبل التنظيمات الإرهابية.

ودعا حزوري المتدربين للاستفادة من كل المعلومات التي سيتلقونها من المدربين واستثمار أيام التدريب لتلقي أكبر قدر من المعلومات، لافتاً إلى أن إقامة الدورة بحلب دليل ثقة وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بالكوادر التدريبية فيها.

ممثلة منظمة الصحة العالمية في سورية اليزابيث هوف أوضحت أن المنظمة بالتعاون مع حكومة الجمهورية العربية السورية تدعم مثل هذه الدورات والأنشطة، مشيرة إلى أن أهم خطوة في هذا المجال هو الوقاية وهو ما يجب أن يتدرب عليه العاملون في المجال الصحي ليتمكنوا من تدبير الإصابات في حال حصولها والتعامل معها.

ونوهت هوف بجهود الإدارة الصحية في محافظة حلب وتصميم الكوادر الصحية على التدرب مع استمرارهم في تقديم الخدمات الطبية والإسعافية إضافة إلى تعاملهم مع كل الإصابات نتيجة ظروف الأزمة.

ولف المشرف على الدورة الدكتور أحمد غزال إلى أن مدة الدورة أربعة أيام تتضمن محاضرات حول تدبير الإصابات الكيمياوية وطرق التعامل معها والحماية منها إضافة إلى تمرينات عملية حول اللباس الوقائي وتطهير الإصابات الكيمياوية.