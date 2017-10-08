صحة حماة تعلن حملة”مكافحة” جديدة على ذبابة الرمل

أطلقت مديرية صحة حماة اليوم بالتعاون مع مجلس المدينة حملة جديدة لرش المبيدات الحشرية بالمحافظة بهدف مكافحة ذبابة الرمل الناقل الرئيسي لمرض اللاشمانيا.

وأوضح رئيس مركز البرداء واللاشمانيا بحماة الدكتور باسل ابراهيم أن الحملة تستمر مدة 40 يوماً وتشمل عدداً من المناطق والبؤر الرئيسية لمرض اللاشمانيا في المحافظة. إضافة إلى مناطق وقرى جديدة لم تشملها الحملة الماضية، مبيناً أن هذه الحملات تسهم بشكل فعال في التخفيف من عدد الإصابات بالمرض لأنها تؤدي إلى القضاء على ذبابة الرمل.

ولفت ابراهيم إلى أنه سيرافق الحملة الحالية توزيع ناموسيات مشبعة بالمبيد الحشري ومغلفة بشكل جيد للأسر القاطنة في عدد من القرى والبلدات التي فيها بؤر للمرض،؟ منوها بأن تجربة الناموسيات المشبعة أثبتت فعاليتها في تخفيف أعداد المصابين.

وكانت الحملة الأولى من حملة رش المبيدات الحشرية بحماة بدأت في الأسبوع الأول من تموز الماضي واستمرت مدة 45 يوماً.