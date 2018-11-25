صحفيون مصريون لـ “ابن سلمان”: مكانك قفص الاتهام

ندد صحفيون مصريون بالزيارة المقررة لولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان إلى مصر، مؤكدين أنه غير مرحب به وأن مكانه أن يودع قفص الاتهام بمحكمة دولية.

وقال الصحفيون المصريون في بيان وقعوا عليه اليوم.. إن “النظام السعودي يهدر القيم الإنسانية وفي مقدمتها الحق في الحياة سواء لمواطني بلاده أو للمصريين وغير المصريين العاملين على أراضي السعودية التي هي بلد لا يحكمه القانون ولا يتمتع بنظام قضائي مستقل موثوق في إعماله مبادئ العدالة بل يتستر بالإسلام والشريعة للعصف بالحريات والحقوق ولتبرير ارتكاب الفظاعات المنافية للحقوق الأساسية للإنسان”، مضيفين “لا أهلاً ولا مرحباً بولي العهد السعودي في مصر”.

ولفت البيان إلى جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، موضحاً أن “هذه الجريمة واضحة ومكتملة الأركان ويتحملها النظام السعودي من الألف إلى الياء.. والإصرار على إفلاته من المسؤولية ومعه الأسرة المالكة وخاصة محمد بن سلمان يستوجب من الصحفيين في مصر وكل أنحاء العالم إدانة هذا النظام بكامله وولي عهده واعتبارهم على رأس قائمة أعداء حرية التعبير والصحافة في العالم”.

وأشار البيان إلى أنه لم تكن مصادفة أو زلة لسان أن يشير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دفاعه عن جرائم آل سعود وخاصة محمد بن سلمان إلى أنه “لولا السعودية لكانت إسرائيل في ورطة كبيرة” وليس مصادفة أيضاً أن يدافع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ابن سلمان وجرائمه على هذا النحو وليس خافياً على أحد جرائم السعودية وحلفائها باليمن حيث تسببت في موت طفل كل عشر دقائق وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وتمنى الصحفيون الموقعون على البيان أن يحذو مجلس نقابتهم “حذو الموقف النقابي والمهني والإنساني المحترم لنقابة الصحفيين التونسيين: التي استنكرت زيارة ولي عهد النظام السعودي لتونس.