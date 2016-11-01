صحفي تركي: حزب العدالة الحاكم عبارة عن تنظيم مافيا يرتكب كل الجرائم

صرح الكاتب الصحفي التركي أحمد شيك.. إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عبارة عن تنظيم مافيا ويرتكب كل أنواع الجرائم المافياوية التي تتناولها الكتب والأفلام السينمائية والدعاوى القضائية.

وأكد شيك في تصريح لصيحفة بيرجون التركية حول حملة التوقيف التي شنتها سلطات النظام التركي ضد صحفيين من صحيفة جمهوريت “أن القيم ستتمحور حول ما إذا كنت ضد المافيا أو لا بعد الآن” لافتا إلى أن المسألة لا تتعلق بالأكراد وصحيفة جمهوريت أو أمر آخر.

وكانت سلطات النظام التركي اعتقلت أمس رئيس تحرير صحيفة جمهوريت المعارضة مراد سابونجو وأصدرت 13 مذكرة توقيف بحق صحفيين ومسؤولين في الصحيفة وذلك في إطار الحملة القمعية التي تشنها ضد الصحفيين ووسائل الإعلام في البلاد.

وأوضح شيك أن هناك ديكتاتورية الليبرالية الجديدة في تركيا يترأسها فوهرر على الطراز العثماني ويطلقون عليه اسم “الرئيس” موضحا أنه “يتم تأسيس ديكتاتورية الليبرالية الجديدة من خلال القومية التي تقوم على أساس العنصرية والمتاجرة بالدين عبر المزيد من الطائفية”.

ويواصل النظام التركي حملته المسعورة في اعتقال وتصفية خصومه حيث بلغ عدد المعتقلين على خلفية محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز الماضي 70 ألفا و756 شخصا من العسكريين والشرطة ورجال القضاء إضافة إلى تسريح عشرات الآلاف من العاملين فى مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام وصولا إلى فرضه حالة الطوارئ في البلاد.

وقال شيك.. “إذا كانوا يبحثون عن تنظيم إجرامي فعليهم اقتحام مقر رئاسة الوزراء وتفتيشه وإذا كانوا يبحثون عن منفذ محاولة الانقلاب فهو مقيم في القصر وينبغي البدء من رجب طيب أردوغان”.