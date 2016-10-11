صحفي تشيكي: هناك كذب إعلامي تجاه الأوضاع في سورية

انتقد كبير المحررين في إذاعة «راديو جورنال» التشيكية روبرت ميكولاش ازدواجية المعايير التي يستخدمها العديد من وسائل الإعلام الغربية تجاه الأوضاع في سورية.

وأوضح ميكولاش في مقال نشره اليوم في الصحيفة الاقتصادية التشيكية انه حين يقوم سلاحا الجو الروسي والسوري باستهداف المجموعات الإرهابية في إدلب فان وسائل الإعلام الغربية الكبيرة تتحدث عن الأمر بأنه “عدوان” وانه يعيق إحلال السلام.

ولفت ميكولاش إلى أن نفس الأمر يسود في حلب حيث يتحصن آلاف الإرهابيين الذين ينتمي اغلبهم لتنظيم القاعدة الإرهابي ومع ذلك فان مختلف وسائل الإعلام الغربية تقتبس المعلومات عما يجرى في شرق حلب من مصادر المجموعات الإرهابية المتطرفة المدعومة من قبل نظام آل سعود.