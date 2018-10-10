صحفي يفجر قنبلة من العيار الثقيل.. الأجهزة التركية تمتلك فيديو قتل خاشقجي

فجر صحفي في جريدة “يني شفق” التركية، والمقربة من الحزب الحاكم، قنبلة من العيار الثقيل، مؤكدا بأن الأجهزة الأمنية التركية تمتلك فيديوهات للحظة دخول الصحفي السعودي جمال خاشقجي لمبنى قنصلية بلاده ولحظة مقتله.

الصحفي ذكر، خلال مقابلة تلفزيونية معه، أنه لم يطلع على الفيديوهات، لافتا إلى أنها موجودة وسيتم عرضها عن طريق وكالة “الأناضول”.

يشار إلى أنه بعد ساعات من تصريحات الرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بأن على القنصلية السعودية إثبات خروج خاشقجي منها، تداول ناشطون عبر موقع تويتر صورة مسربة تظهر لحظة دخول الصحفي السعودي لمبنى القنصلية في إسطنبول، حيث التقطت الصورة من قبل كاميرا مراقبة خارجية خاصة بالسلطات التركية.

وهذا يعني أن السلطات التركية لديها تسجيلات لكاميرات أخرى غير كاميرات القنصلية، وأن التهمة لا مفر منها إذا لم تثبت سلطات النظام السعودي خروجه.