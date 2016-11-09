صحف.. الهند تتطلع للحصول على نسخة تصديرية من دبابة «تي-90»

اعطت الموافقة مديرية المشتريات الدفاعية بوزارة الدفاع الهندية على توقيع صفقة شراء دبابات من طراز «تي-90إم إس» مع روسيا.

وقالت صحيفة «تايمز أوف إنديا» إن موافقة مديرية المشتريات الدفاعية لا تضمن إبرام الصفقة، ولكنها تعطي الضوء الأخضر لبدء مفاوضات توقيع الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الهندي يعتزم اقتناء 464 دبابة من طراز «تي-90إم إس»، وكانت الهند أبدت الرغبة في الحصول على الدبابة في عام 2015.

ويملك الجيش الهندي حاليا دبابات روسية من طراز (“تي-72″ و”تي-90”)، وتعتبر دبابة «تي-90إم إس» نسخة تصديرية من دبابة «تي-90»، وتستخدم نفس أنواع الذخيرة الخاصة بـ«تي-90»، بالإضافة إلى القذيفة التي يتم تفجيرها عن بعد.